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Фильмография
Эрни Сабелла
Ernie Sabella
Киноафиша
Персоны
Эрни Сабелла
Эрни Сабелла
Ernie Sabella
Дата рождения
19 сентября 1949
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актер озвучки
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.7
Король Лев
(1994)
6.9
Слушай свое сердце
(2010)
6.5
Король Лев 3: Акуна Матата
(2004)
Фильмография Эрни Сабелла
6.9
Слушай свое сердце
Listen to Your Heart
драма, музыка, мелодрама
2010, США
6.5
Король Лев 3: Акуна Матата
The Lion King 1½
анимация, семейный, приключения
2004, Австралия / США
6.5
Приезжие
The Out-of-towners
комедия
1999, США
6.5
Король Лев 2: Гордость Симбы
The Lion King II: Simba's Pride
анимация, семейный, мелодрама, приключения
1998, США / Австралия
6.4
Соседи по комнате
Roommates
драма, комедия
1995, США
8.7
Король Лев
The Lion King
мюзикл, приключения, драма, семейный, комедия, анимация
1994, США
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