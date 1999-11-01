Опасный Бангкок, 1999

Профессиональный киллер Конг -- глухонемой с детства. Он рыщет по самым злачным улицам города, и лишь тишина отвечает его выстрелам. Он смертельно опасен. Он нечувствителен к окружающему миру. Он делает свое страшное дело с отстраненностью закоренелого социопата, и это -- его непрекращающаяся месть миру. В один прекрасный день, в его жизни появляется шанс измениться и искупить вину -- в облике девушки, дарящей ему теплоту и нежность, которых он никогда не знал. Это может спасти его. Это может убить его. "Опасный Бангкок" -- мощный триллер, отмеченный максимальным вниманием создателей к стилю и монтажу, насыщенный спецэффектами и полный смачных картин визуальный коктейль городской жизни. Пост-продукция фильма происходила в Гонконге, родном городе братьев, поэтому в нем есть следы гонконгской городской традиции. Стремительный, кровавый и возбуждающий, фильм показывает мрачные стороны Бангкока, сквозь которые прорывается лучик надежды, озаряющий жизнь его самого сумрачного обитателя. Это фильм о смерти в городе. Скоростные гонки, стрельба и безостановочное интенсивное действие -- все это "Опасный Бангкок" -- убийственный фильм.

Развернуть