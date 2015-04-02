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Опасный Бангкок - трейлер 2
Киноафиша Трейлеры Опасный Бангкок. Трейлер 2

Опасный Бангкок. Трейлер 2

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Дата публикации: 7 апреля 2008
Опасный Бангкок – Профессиональный наемный убийца отправляется в Бангкок для выполнения очередного заказа. В помощь он нанимает двух аборигенов – ловкого парня и молодую девушку. Но однажды бывалый убийца неожиданно для себя обнаруживает, что в его холодном сердце зарождается нежное чувство к тайской девушке …
Комментарии Обсудить в чате
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mrpas 2 апреля 2015, 12:51
"Опасный Бангкок" - под этот фильм хорошо спать!



ИМХО: Затянут, нуден, никаких новых поворотов.



Сюжет избит: он наемный убийца, влюбляется в немУю китайку,

и из-за своей сентиментальности начинает обучать "делу" своего курьера...курьера берут в заложники - но наш герой всех победил





Кейдж стареет что ли?

Нормальные сценарии уже не для него?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pavel 2 апреля 2015, 12:51
"Опасный Бангкок" - под этот фильм хорошо спать!



ИМХО: Затянут, нуден, никаких новых поворотов.



Сюжет избит: он наемный убийца, влюбляется в немУю китайку,

и из-за своей сентиментальности начинает обучать "делу" своего курьера...курьера берут в заложники - но наш герой всех победил

Кейдж стареет что ли?

Нормальные сценарии уже не для него?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Фильм из серии - посидел, поел поп-корн и навсегда забыл. Любителям Кейджа, не ходить, чтобы не расстраиваться.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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