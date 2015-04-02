Опасный Бангкок
– Профессиональный наемный убийца отправляется в Бангкок для выполнения очередного заказа. В помощь он нанимает двух аборигенов – ловкого парня и молодую девушку.
Но однажды бывалый убийца неожиданно для себя обнаруживает, что в его холодном сердце зарождается нежное чувство к тайской девушке …
ИМХО: Затянут, нуден, никаких новых поворотов.
Сюжет избит: он наемный убийца, влюбляется в немУю китайку,
и из-за своей сентиментальности начинает обучать "делу" своего курьера...курьера берут в заложники - но наш герой всех победил
Кейдж стареет что ли?
Нормальные сценарии уже не для него?
ИМХО: Затянут, нуден, никаких новых поворотов.
Сюжет избит: он наемный убийца, влюбляется в немУю китайку,
и из-за своей сентиментальности начинает обучать "делу" своего курьера...курьера берут в заложники - но наш герой всех победил
Кейдж стареет что ли?
Нормальные сценарии уже не для него?
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