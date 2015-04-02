Наша рецензия

Собственно говоря, братья Панг уже снимали фильм под названием «Опасный Бангкок» – в 1999 году, так что одноименная картина, произведенная в 2007-м и вышедшая в широкий прокат в 2008-м, не что иное, как авторемейк, только сценарий, созданный для первого «Опасного Бангкока» самими братьями Панг, на сей раз был переписан Джейсоном Ричманом, начавшим карьеру еще шесть лет назад в «Плохой компании» Джоэла Шумахера. Вообще, экшен у братьев получается определенно лучше, чем мистика, что видно…