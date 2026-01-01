Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Знакомьтесь: Дэйв 2008

Золотая малина 2010 Золотая малина 2010
Худший актер десятилетия
Победитель
Золотая малина 2009 Золотая малина 2009
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
