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Брайан Роббинс
Брайан Роббинс
Brian Robbins
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Брайан Роббинс
Brian Robbins
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Дата рождения
22 ноября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Биография Брайан Роббинс
Продюсер, сценарист, режиссер, актер. Родился 22 ноября 1963 года. Бруклин, штат Нью-Йорк, США.
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Фильмография Брайан Роббинс
Тысяча слов
комедия, драма
2012, США
5.0
Знакомьтесь: Дэйв
фантастика, комедия
2008, США
6.0
Уловки Норбита
мелодрама, комедия
2007, США
7.0
Лохматый папа
семейный, комедия, сказка
2006, США
4.0
Высший балл
криминал, комедия
2004, Германия / США
7.0
Хардбол
спорт, драма
2001, США / Германия
6.0
Студенческая команда
спорт, драма, комедия, мелодрама
1999, США
6.0
Отличный гамбургер
комедия, семейный
1997, США
5.0
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