Награды и номинации фильма Гарпастум
Награды и номинации фильма Гарпастум 2005
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2005
Приз жюри конкурса "Почтальоны"
Победитель
Премия эстонских кинокритиков
Победитель
Гран При
Номинант
