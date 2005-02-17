Действие происходит в оккупированной Японии с конца августа 1945-го по 1 января 1946-го года – в период между двумя решениями царственной особы: объявлением о капитуляции в войне и отречением от своего божественного статуса. Хирохито мог покончить с собой, как это сделали после капитуляции более 500 японских офицеров, но император, приняв личное бесчестье, – избавляет от позора нацию.
"События 1945 года в Токио являются огромным уроком для нашего времени. Как удалось императору Хирохито и генералу Макартуру найти формулу решения сложнейшей проблемы – сберечь огромное число людей?.. Это пример того, как люди могут поставить свою жизнь на карту ради интересов людей", – Александр Сокуров.
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