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Постер фильма Солнце
Постер фильма Солнце
Постер фильма Солнце
Постер фильма Солнце
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7.3
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4 постера
Киноафиша Фильмы Солнце

Солнце

Solntse 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие происходит в оккупированной Японии с конца августа 1945-го по 1 января 1946-го года – в период между двумя решениями царственной особы: объявлением о капитуляции в войне и отречением от своего божественного статуса. Хирохито мог покончить с собой, как это сделали после капитуляции более 500 японских офицеров, но император, приняв личное бесчестье, – избавляет от позора нацию.

"События 1945 года в Токио являются огромным уроком для нашего времени. Как удалось императору Хирохито и генералу Макартуру найти формулу решения сложнейшей проблемы – сберечь огромное число людей?.. Это пример того, как люди могут поставить свою жизнь на карту ради интересов людей", – Александр Сокуров.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 17 февраля 2005
Дата выхода
17 февраля 2005 Россия Никола-фильм 16+
17 февраля 2005 Беларусь
17 февраля 2005 Казахстан
8 октября 2005 США
17 февраля 2005 Украина
5 августа 2006 Япония
Сборы в мире $218 325
Производство Nikola Film, Proline Film, Downtown Pictures
Другие названия
Solntse, The Sun, El sol, Le soleil, O Sol, A nap, Die Sonne, Il sole, O ilios, Päike, Słońce, Sol, Sun, Sunce, Солнце, 太陽（2005）, 日之丸
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
В ролях
Роберт Доусон
Каори Момои
Каори Момои
Георгий Пицхелаури
Георгий Пицхелаури
Сиро Сано
Иссэй Огата
Иссэй Огата
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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