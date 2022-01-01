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Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
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Леонид Мозговой
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Дата рождения
17 апреля 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Леонид Мозговой
Родился 17 апреля 1941 года. Тула, СССР (Россия).
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Фильмография Леонид Мозговой
Чистое искусство
триллер, детектив
2016, Россия
5.0
Арвентур
анимация
2015, Россия
5.0
Метель
драма
2014, Россия
0.0
Роль
драма
2013, Россия / Финляндия / Беларусь
4.0
Питер. Лето. Любовь
драма, мелодрама
2013, Россия / Великобритания
6.0
Ночные посетители
мелодрама
2007, Россия
0.0
Дюймовочка
семейный, мюзикл, сказка
2007, Россия
4.0
Граница 1918
военный, драма, исторический
2007, Финляндия / Россия
7.0
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