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Гарпастум
Отзывы о фильме «Гарпастум»
Garpastum
Гарпастум
2005 / Россия
6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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2 апреля 2015, 12:51
а што это такое гхарпастуум??✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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ММ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Leningrad, 31/10/2005 - 12:07:34):
Чё-то не понятно, за что фильму дали награду. На два часа растянуто действие, которое можно показать за 15 минут. Догвиль просто отдыхает. Ну в Догвиле хотя бы снято все в одной комнате, без заявки на то, что это не тягомотина.
Глубже надо смотреть просто!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ксю
2 апреля 2015, 12:51
Мальчики, конечно, офигенные. Оба супер.
А когда мы ходили на этот фильм,то в зале присутствовал мальчик темненький,пришел с родственниками по-видимому. так вот в жизни он еще симпотичней,чем на экране...✊
А фильм сам по себе мне не очень понравился...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Зима
2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрела,этот фильм.На самом деле под кажущейся прстотой сюжета,на мой взгляд,скрывается глубокий смысл.Очень понравилось как отображено то время.Ну а самое большое впечатление ,конечно,произвел Евгений Пронин.Восхитительный актер.Очень хотелось бы хоть что нибудь о нем узнать.Если кто знает где и как это можно сделать,напишите.Думаю девченки меня понимают.✊
2 апреля 2015, 12:51
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Глубже надо смотреть просто!
А когда мы ходили на этот фильм,то в зале присутствовал мальчик темненький,пришел с родственниками по-видимому. так вот в жизни он еще симпотичней,чем на экране...✊
А фильм сам по себе мне не очень понравился...
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