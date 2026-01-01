Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Призрак свободы
Рейтинги
7.9 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
Призрак свободы

Призрак свободы

Le Fantome De La Liberte 18+


О фильме

Фильм  строится как серия загадочных эпизодов, ни один из которых не имеет привычного смыслового завершения.

Буржуа, собравшиеся на званый ужин, восседают за большим столом на унитазах: спустивши штаны, они чинно ведут светскую беседу. А если кому-то вздумается насладиться едой, то для этого придется уединиться в туалетной комнате, чтобы в одиночку удовлетворить эту естественную потребность организма, которую у культурных людей не принято выставлять на всеобщее обозрение. Патриоты, которых приговорили к расстрелу, кричат перед смертью: "Да здравствуют оковы!". Молодой человек снимает в гостинице номер, чтобы исполнить давнюю свою мечту переспать с пожилой няней, воспитывавшей его с младенчества. Некий импозантный дядечка дарит маленьким девочкам в парижском сквере подозрительные открытки, в результате зазевавшуюся служанку тут же увольняют за недосмотр. В голове зрителя уже вырисовывается конкретный криминал под названием порно, но тут автор предоставляет зрителю шанс удовлетворить любопытство: на открытках запечатлены всего лишь архитектурные достопримечательности французской столицы. Абсурд крепчает...

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1974
Премьера в мире 10 сентября 1974
Дата выхода
26 августа 2010 Греция
17 декабря 1978 Португалия
26 октября 1974 США
10 сентября 1974 Франция
MPAA R
Сборы в мире $6 749
Производство Greenwich Film Productions
Другие названия
Le fantôme de la liberté, The Phantom of Liberty, El fantasma de la libertad, Das Gespenst der Freiheit, Frihetens fantom, O Fantasma da Liberdade, 自由的幻影, A szabadság fantomja, De Schim der Vrijheid, Fantom slobode, Fantom svobode, Fantoma libertăţii, Frihedens spøgelse, Il fantasma della libertà, Jiyû no gensô, Laisvės šmėkla, Prelud svobody, Přelud svobody, Prízrak slobody, Přízrak svobody, The Phantom of Liberté, The Specter of Freedom, To fantasma tis eleftherias, Vapauden aave, Widmo wolności, Το φάντασμα της ελευθερίας, Привид свободи, Призрак свободы, Фантомът на свободата, 自由の幻想
Режиссер
Луис Бунюэль
Луис Бунюэль
В ролях
Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Адольфо Чели
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Моника Витти
Моника Витти
Жан Рошфор
Жан Рошфор
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.9
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
