Фильм строится как серия загадочных эпизодов, ни один из которых не имеет привычного смыслового завершения.

Буржуа, собравшиеся на званый ужин, восседают за большим столом на унитазах: спустивши штаны, они чинно ведут светскую беседу. А если кому-то вздумается насладиться едой, то для этого придется уединиться в туалетной комнате, чтобы в одиночку удовлетворить эту естественную потребность организма, которую у культурных людей не принято выставлять на всеобщее обозрение. Патриоты, которых приговорили к расстрелу, кричат перед смертью: "Да здравствуют оковы!". Молодой человек снимает в гостинице номер, чтобы исполнить давнюю свою мечту переспать с пожилой няней, воспитывавшей его с младенчества. Некий импозантный дядечка дарит маленьким девочкам в парижском сквере подозрительные открытки, в результате зазевавшуюся служанку тут же увольняют за недосмотр. В голове зрителя уже вырисовывается конкретный криминал под названием порно, но тут автор предоставляет зрителю шанс удовлетворить любопытство: на открытках запечатлены всего лишь архитектурные достопримечательности французской столицы. Абсурд крепчает...