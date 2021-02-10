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Постер фильма Этот смутный объект желания
7.3
Киноафиша Фильмы Этот смутный объект желания
7.3

Этот смутный объект желания

, 1977
That Obscure Object of Desire
Франция, Испания / драма / 18+
Постер фильма Этот смутный объект желания
7.3

О фильме

Последний фильм Бунюэля, в основе которого лежит роман Пьера Луи "Женщина и паяц". Роман был дважды экранизирован до Бунюэля и еще один раз после него. По всему видно, тема сия неисчерпаема. Старому волоките никак не удается добиться цели в романе с молоденькой красоткой… А виной всему все те же одиозные говнюки-террористы. Другими словами, любовь и смерть по-прежнему на баррикадах жизни. Нюанс в том, что буржуа, по своей натуре, склонен к садомазохизму, и потому он очень рад, что терзается из-за дамы.

Франция-Испания, 1977

В ролях

Фернандо Рей
Mathieu Faber
Кароль Буке
Кароль Буке
Conchita Pérez (brunette)
Анхела Молина
Conchita
Ролан Берто
Жюльен Берто
Edouard
Андре Вебер
Martin
Милена Вукотич
Милена Вукотич
Femme dans le train
Мария Аскерино
Encarnación Pérez - madre de Conchita
Эллен Баль
Manolita
Valerie Blanco
Isabelle
Auguste Carrière
La femme qui reprise dans la vitrine
Режиссер Луис Бунюэль
Сценарист Жан-Клод Каррьер, Луис Бунюэль, Пьер Луис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Испания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1977
Премьера в мире 17 августа 1977
Дата выхода
16 ноября 1978 Германия
1 марта 1978 Испания
25 ноября 1977 Италия NR
8 октября 1977 США
17 августа 1977 Финляндия K-16
17 августа 1977 Франция
17 августа 1977 Швеция 15
27 марта 1999 Южная Корея 18
3 ноября 1984 Япония R15+
MPAA R
Сборы в мире $3 140
Производство Greenwich Film Productions, Les Films Galaxie, In-Cine Compañía Industrial Cinematográfica
Другие названия
Cet obscur objet du désir, That Obscure Object of Desire, Ese oscuro objeto del deseo, Dieses obskure Objekt der Begierde, A vágy titokzatos tárgya, Begærets dunkle mål, Begärets dunkla mål, Begjærets dunkle mål, Dục Vọng Mơ Hồ, Esse Obscuro Objeto do Desejo, Este Obscuro Objecto do Desejo, Mroczny przedmiot pożądania, Quell'oscuro oggetto del desiderio, See ihaluse hämar objekt, Ta mracni predmet pozelenja, Taj mracni predmet zelja, Taj mračni predmet želja, Taj mračni predmet želje, Tajemný předmět touhy, Tämä intohimon hämärä kohde, Tas niūrus geismo objektas, Ten tajemný predmet touhy, Ten tajemný předmět touhy, Ten tajomný objekt túžby, To skoteino antikeimeno tou pothou, Yokubo no aimaina taisho, Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, Този неясен обект на желанието, Цей смутний об'єкт бажання, Этот смутный объект желания, 朦朧的慾望, 欲望のあいまいな対象, Cet obscur objet du désir 1977, 欲望的隐晦目的, 욕망의 모호한 대상

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Обновлено 10 февраля 2021

Отзывы о фильме

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