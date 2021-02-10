Последний фильм Бунюэля, в основе которого лежит роман Пьера Луи "Женщина и паяц". Роман был дважды экранизирован до Бунюэля и еще один раз после него. По всему видно, тема сия неисчерпаема. Старому волоките никак не удается добиться цели в романе с молоденькой красоткой… А виной всему все те же одиозные говнюки-террористы. Другими словами, любовь и смерть по-прежнему на баррикадах жизни. Нюанс в том, что буржуа, по своей натуре, склонен к садомазохизму, и потому он очень рад, что терзается из-за дамы.

Франция-Испания, 1977