Последний фильм Бунюэля, в основе которого лежит роман Пьера Луи "Женщина и паяц". Роман был дважды экранизирован до Бунюэля и еще один раз после него. По всему видно, тема сия неисчерпаема. Старому волоките никак не удается добиться цели в романе с молоденькой красоткой… А виной всему все те же одиозные говнюки-террористы. Другими словами, любовь и смерть по-прежнему на баррикадах жизни. Нюанс в том, что буржуа, по своей натуре, склонен к садомазохизму, и потому он очень рад, что терзается из-за дамы.
Франция-Испания, 1977
|16 ноября 1978
|Германия
|1 марта 1978
|Испания
|25 ноября 1977
|Италия
|NR
|8 октября 1977
|США
|17 августа 1977
|Финляндия
|K-16
|17 августа 1977
|Франция
|17 августа 1977
|Швеция
|15
|27 марта 1999
|Южная Корея
|18
|3 ноября 1984
|Япония
|R15+