6.8L'âge d'or
Золотой век, 1930
Франция / драма / 18+
О фильме
Это фильм-эссе на темы эроса и цивилизации, когда любовникам мешает то полиция, то высший свет, то церковь. Картина стала памятником Золотого века, когда режиссеры еще не утратили искусства снимать эротику, революционный авангардизм обладал чувством юмора, а сюрреализм еще не стал неотъемлимой частью рекламно-массовой культуры.
В ролях
Гастон Модо
The Man
Лиа Лис
The Woman
Макс Эрнст
Bandit Leader in the Hut
Пьер Превер
Хосе Артигас
Governor
Жак Бруни
Caridad de Laberdesque
Girl at Blangis' Castle
Caridad de Laberdesque
Girl at Blangis' Castle
Лайонел Салем
Duke of Blangis
Germaine Noizet
Marquise of X
Duchange
Orchestra Conductor
Bonaventura Ibáñez
Marquis of X
Режиссер Луис Бунюэль
Сценарист Луис Бунюэль, Сальвадор Дали
Детали фильма
Страна Франция
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1930
Премьера в мире 28 октября 1930
Дата выхода
|28 октября 1930
|Франция
Сборы в мире $32 712
Производство Vicomte de Noailles
Другие названия
L'âge d'or, L'Age d'Or, La edad de oro, Das goldene Zeitalter, Guldåldern, The Golden Age, Zlatý vek, 黃金年代, A Idade de Ouro, A Idade do Ouro, Âge d'or, Age of Gold, Aranykor, Aukso amžius, De gouden eeuw, Guldalderen, Gullalderen, Kulta-aika, L'età dell'oro, La bête andalouse, Vârsta de aur, Zlatno doba, Złoty wiek, Χρυσή εποχή, Златният век, Золоте століття, Золотой век, 黄金时代, 黄金時代, L'edat d'or
Обновлено 27 сентября 2026
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