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Постер фильма Забытые
8.2
Киноафиша Фильмы Забытые
8.2

Забытые

, 1950
Los olvidados
Мексика / драма / 18+
Постер фильма Забытые
8.2

О фильме

Трущобы Мехико. Луис Бунюэль рассказывает о "забытых", бесшабашных и отчаянных подростках, чье маргинальное существование стало смертельной паутиной, из которой они выбраться сами уже не могут. Вместо того, чтобы обвинить во всех их несчастьях и бедах тяжелые социальные условия, он стремится раскрыть психологическую подоплеку их состояния, проникая в их сны и сексуальность. В результате фильм получился и реалистичным, и подобным сновидению, по-человечески печальным и в то же время смешным и забавным.

В ролях

Виктор Мануэль Мендоса
Сальвадор Квирос
Эктор Портильо
Франсиско Хамбрино
El director de la escuela granja
Альма Фуэнтес
Meche
Мигель Инклан
Don Carmelo, el ciego
Хесус Наварро
El padre de Julián
Роберто Кобо
El Jaibo
Альфонсо Мехиа
Pedro
Эстела Инда
La madre de Pedro
Efraín Arauz
Cacarizo
Sergio Virel
Miembro pandilla
Режиссер Луис Бунюэль
Сценарист Луис Алькориса, Луис Бунюэль
Композитор Родолфу, Густаво Питталуга
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 9 ноября 1950
Дата выхода
3 июня 1959 Австралия
23 августа 1951 Аргентина
13 ноября 1953 Германия
21 августа 1952 Дания
9 декабря 1950 Мексика
24 марта 1952 США
16 ноября 1962 Финляндия
14 ноября 1951 Франция
16 марта 1953 Швеция
25 августа 1953 Япония
Сборы в мире $134 918
Производство Ultramar Films
Другие названия
Los olvidados, Os Esquecidos, The Young and the Damned, Pitié pour eux, Zaboravljeni, Az elhagyottak, De vergetenen, Die Vergessenen, Farmoosh shodegan, Fortabt ungdom, Gatans desperados, I figli della violenza, Les reprouvés, Los Olvidados - säälikää heitä, Medelijden met hen, Samfunnets stebarn, The Forgotten Ones, Užmirštieji, Wasurerareta hitobito, Zapomniani, Λος ολβιδάδος, Ξεχασμένοι από την κοινωνία, Забравените, Забуті, Забытые, 잊혀진 사람들, 忘れられた人々, 被遗忘的人们

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb

Отзывы о фильме

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