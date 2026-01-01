Трущобы Мехико. Луис Бунюэль рассказывает о "забытых", бесшабашных и отчаянных подростках, чье маргинальное существование стало смертельной паутиной, из которой они выбраться сами уже не могут. Вместо того, чтобы обвинить во всех их несчастьях и бедах тяжелые социальные условия, он стремится раскрыть психологическую подоплеку их состояния, проникая в их сны и сексуальность. В результате фильм получился и реалистичным, и подобным сновидению, по-человечески печальным и в то же время смешным и забавным.
|3 июня 1959
|Австралия
|23 августа 1951
|Аргентина
|13 ноября 1953
|Германия
|21 августа 1952
|Дания
|9 декабря 1950
|Мексика
|24 марта 1952
|США
|16 ноября 1962
|Финляндия
|14 ноября 1951
|Франция
|16 марта 1953
|Швеция
|25 августа 1953
|Япония