Трущобы Мехико. Луис Бунюэль рассказывает о "забытых", бесшабашных и отчаянных подростках, чье маргинальное существование стало смертельной паутиной, из которой они выбраться сами уже не могут. Вместо того, чтобы обвинить во всех их несчастьях и бедах тяжелые социальные условия, он стремится раскрыть психологическую подоплеку их состояния, проникая в их сны и сексуальность. В результате фильм получился и реалистичным, и подобным сновидению, по-человечески печальным и в то же время смешным и забавным.