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Призрак свободы
Киноафиша Фильмы Призрак свободы Призрак свободы, 1974: актеры и роли
Le Fantome De La Liberte Призрак свободы 1974 / Италия / Франция
8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Призрак свободы, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Бунюэль Луис Бунюэль Luis Buñuel
В ролях
Жан-Клод Бриали Жан-Клод Бриали Jean-Claude Brialy Адольфо Чели Adolfo Celi Мишель Пикколи Мишель Пикколи Michel Piccoli Моника Витти Жан Рошфор Жан Рошфор Jean Rochefort Поль Франкер Адриана Асти Adriana Asti
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