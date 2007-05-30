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Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Jean-Claude Brialy
О персоне
Фильмография
Жан-Клод Бриали
Jean-Claude Brialy
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Дата рождения
30 марта 1933
Возраст
74 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
30 мая 2007
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Жан-Клода Бриали
Родился 30 марта 1933 года. Алжир.
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Фильмография Жан-Клода Бриали
Мсье Макс
драма
2006, Франция
6.0
Актеры
биография, комедия, драма
2000, Франция
5.0
Сто и одна ночь
комедия
1995, Великобритания / Франция
6.0
Французская женщина
мелодрама
1995, Великобритания / Франция / Германия
5.0
Болезнь любви
мелодрама, драма
1987, Франция
7.0
Дерзкая девчонка
драма, мелодрама, семейный, комедия
1985, Франция
6.0
Эдит и Марсель
драма
1983, Франция
6.0
Призрак свободы
комедия, драма
1974, Италия / Франция
8.0
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