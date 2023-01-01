Невеста моего жениха, 2013

Несколько лет назад у молодой и красивой девушки Юли был выбор – уехать из столицы в провинцию вместе со своим женихом Вадимом, либо остаться в Москве и продолжать строить свою карьеру. Юля сделала выбор в пользу работы. Спустя время девушка начинает понимать, что не ценила то, что имела. После очередной неудачной попытки найти себе спутника жизни, она решает вернуться к любящему ее Вадиму. Но тут она узнает, что Вадим нашел себе другую девушку, и скоро у них будет свадьба. Непривыкшая отступать Юля готова пойти на все, чтобы возродить былую любовь и вернуть себе Вадима.