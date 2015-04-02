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Цыпленок Цыпа
Отзывы о мультфильме «Цыпленок Цыпа»
Chicken Little
Цыпленок Цыпа
2005 / США
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Killer Queen, 12/11/2005 - 04:35:29):
Эти сопли вокруг того, чтобы заслужить папино доверие. Ну неужели не могут они придумать что-нибудь пооригинальнее? Все это я уже видел в других мультиках и фильмах. До самого конца я надеялся, что будет хоть немного интересно. Самое интересное было, когда пришельцы начали разлагать паникующих зверушек на малекулы. Но потом оказалось, что они все живи. Как мило!!!
Короче, абсолютно стандартный мультик, даже хуже, весь постороенный на одних и тех же диснеевских штампах.
А что вы хотели от детского мультика может цытат Шекспира и Пушкина сдобренных музыкой Моцарта и Бетховена :))), мультик специально нацелен на детей. Надо читать рецензию перед тем, как идти в кино.
2 апреля 2015, 12:51
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Короче, абсолютно стандартный мультик, даже хуже, весь постороенный на одних и тех же диснеевских штампах.
А что вы хотели от детского мультика может цытат Шекспира и Пушкина сдобренных музыкой Моцарта и Бетховена :))), мультик специально нацелен на детей. Надо читать рецензию перед тем, как идти в кино.
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