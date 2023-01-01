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Цыпленок Цыпа Цыпленок Цыпа
Киноафиша Фильмы Цыпленок Цыпа Цыпленок Цыпа, 2005: актеры и роли
Chicken Little Цыпленок Цыпа 2005 / США
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Цыпленок Цыпа, 2005: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Марк Диндал Mark Dindal
В ролях
Зак Брафф Зак Брафф Zach Braff Джоан Кьюсак Джоан Кьюсак Joan Cusack Гэрри Маршалл Гэрри Маршалл Garry Marshall Эми Седарис Эми Седарис Amy Sedaris Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Фред Уиллард Фред Уиллард Fred Willard Стив Зан Стив Зан Steve Zahn Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara Кэтрин О'Хара Кэтрин О'Хара Catherine O'Hara
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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