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Скоро в прокате "Король-львенок"
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Цыпленок Цыпа
Цыпленок Цыпа, 2005: актеры и роли
Chicken Little
Цыпленок Цыпа
2005 / США
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Цыпленок Цыпа, 2005: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Марк Диндал
Mark Dindal
В ролях
Зак Брафф
Zach Braff
Джоан Кьюсак
Joan Cusack
Гэрри Маршалл
Garry Marshall
Эми Седарис
Amy Sedaris
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Фред Уиллард
Fred Willard
Стив Зан
Steve Zahn
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
Кэтрин О'Хара
Catherine O'Hara
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Переводчик
Рецензия
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