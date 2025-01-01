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Все части фильма "Остин Пауэрс"

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Остин Пауэрс: Голдмембер
Остин Пауэрс: Голдмембер
боевик, мюзикл, приключения, комедия 2002, США
6.0
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил
боевик, приключения, комедия 1999, США
7.0
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба
приключения, комедия 1997, Германия / США
7.0
Остин Пауэрс 4
Остин Пауэрс 4
комедия США / Германия
0.0
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Жанр
Все Боевик Мюзикл Приключения Комедия
Страна
Все США Германия
Год
Все 1990-1999 2000-2009

Серия фильмов "Остин Пауэрс" - это комедийная и пародийная франшиза, созданная Майклом Майерсом, который также играет главную роль в фильмах. Главный герой, Остин Пауэрс, - это супершпион-агент, который попадает в различные приключения в стиле джеймс-бондовских фильмов, однако с добавлением юмора и поп-культурных отсылок.

Фильмы "Остин Пауэрс" стали культовыми благодаря своему уникальному юмору, ярким персонажам и пародийному подходу к шпионским фильмам. Они стали популярными и получили признание благодаря забавным диалогам, костюмам и поп-культурным отсылкам.

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