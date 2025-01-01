Серия фильмов "Остин Пауэрс" - это комедийная и пародийная франшиза, созданная Майклом Майерсом, который также играет главную роль в фильмах. Главный герой, Остин Пауэрс, - это супершпион-агент, который попадает в различные приключения в стиле джеймс-бондовских фильмов, однако с добавлением юмора и поп-культурных отсылок.

Фильмы "Остин Пауэрс" стали культовыми благодаря своему уникальному юмору, ярким персонажам и пародийному подходу к шпионским фильмам. Они стали популярными и получили признание благодаря забавным диалогам, костюмам и поп-культурным отсылкам.