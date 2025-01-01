Меню
Награды и номинации фильма Майкл Коллинз 1996

Оскар 1997 Оскар 1997
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996 Венецианский кинофестиваль 1996
Golden Lion
Победитель
Лучший актер
Победитель
