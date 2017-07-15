Тюрьма Мейз, 2017

Фильм вдохновлен историей побега 38-ми заключенных ИРА из тюрьмы Мэйз в 1983 году в самом разгаре сопротивления против британской власти в Северной Ирландии. Это был крупнейший побег со времен Второй Мировой из одной из самых хорошо охраняемых тюрем Европы. В центре сюжета отношения между Марли (Том Вон-Лолор), и смотрителем тюрьмы Гордоном (Барри Уорд).