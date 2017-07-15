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Тюрьма Мейз Тюрьма Мейз
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Maze

Тюрьма Мейз, 2017

2017 / Великобритания / Ирландия / Швеция / Германия
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Основанная на реальных событиях драма дублинца Стефена Бурка рассказывает о побеге 38 членов Ирландской республиканской армии из Long Kesh, на тот момент являвшейся самой надежной тюрьмой в Европе.

  • Тюремные сцены по большей части снимались на территории исправительного заведения Корк в Ирландии, которое было официально закрыто властями всего за несколько недель до начала съемок.
  • Режиссер и сценарист картины Стефен Бурк ранее уже обращался к теме этнополитического конфликта в Северной Ирландии в своих получасовых драмах «После 68» (1993) и «81» (1995), действие которых разворачивается в период движения за гражданские права в Дерри и Ирландской голодовки 1981 года. Лента «81» так же, как и «Тюрьма Мейз» показывает два разных способа восприятия событий – глазами двух семей, находящихся по разные стороны баррикад.
  • Продюсер картины Брендан Дж. Бирн в 2008 году выпустил нашумевший документальный фильм BBC, посвященный побегу 1983 года.
  • Создатели фильма поддерживали связь с семьей прототипа главного героя Ларри Марли. Все шесть сыновей Марли, побывавшие на премьере фильма в Дандолке, высказались положительно о самой картине и о том, как образ их отца был представлен на экране.

Фильм вдохновлен историей побега 38-ми заключенных ИРА из тюрьмы Мэйз в 1983 году в самом разгаре сопротивления против британской власти в Северной Ирландии. Это был крупнейший побег со времен Второй Мировой из одной из самых хорошо охраняемых тюрем Европы. В центре сюжета отношения между Марли (Том Вон-Лолор), и смотрителем тюрьмы Гордоном (Барри Уорд).

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 22 сентября 2017
Премьера онлайн 11 апреля 2018
Премьера в мире 15 июля 2017
Возраст 16+
Режиссер
Стефен Бурк
В ролях
Том Вон-Лолор
Том Вон-Лолор
Бэрри Уорд
Бэрри Уорд
Мартин МакКанн
Мартин МакКанн
Все актеры и съемочная группа
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Тюрьма Мейз смотреть онлайн

Тюрьма Мейз
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за 1 рубль
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11 марта 2018 09:49
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