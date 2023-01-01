Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Майкл Коллинз Майкл Коллинз
Киноафиша Фильмы Майкл Коллинз Майкл Коллинз, 1996: актеры и роли
Michael Collins Майкл Коллинз 1996 / США / Ирландия / Великобритания
7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Майкл Коллинз, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Джордан Нил Джордан Neil Jordan
В ролях
Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Эйдан Куинн Эйдан Куинн Aidan Quinn Стивен Ри Стивен Ри Stephen Rea Алан Рикман Алан Рикман Alan Rickman Джулия Робертс Джулия Робертс Julia Roberts Иэн Харт Иэн Харт Ian Hart Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Шон МакГинли Шон МакГинли Seán McGinley Джерард МакСорли Gerard McSorley Джонатан Риз Майерс Джонатан Риз Майерс Jonathan Rhys Meyers Чарльз Дэнс Чарльз Дэнс Charles Dance Стюарт Грэхэм Стюарт Грэхэм Stuart Graham
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App