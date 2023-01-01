Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Майкл Коллинз
Майкл Коллинз, 1996: актеры и роли
Michael Collins
Майкл Коллинз
1996 / США / Ирландия / Великобритания
7.5
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Майкл Коллинз, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нил Джордан
Neil Jordan
В ролях
Лиам Нисон
Liam Neeson
Эйдан Куинн
Aidan Quinn
Стивен Ри
Stephen Rea
Алан Рикман
Alan Rickman
Джулия Робертс
Julia Roberts
Иэн Харт
Ian Hart
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Шон МакГинли
Seán McGinley
Джерард МакСорли
Gerard McSorley
Джонатан Риз Майерс
Jonathan Rhys Meyers
Чарльз Дэнс
Charles Dance
Стюарт Грэхэм
Stuart Graham
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Беглец
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)