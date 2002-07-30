К-9 III: Частные детективы, 2002

Комедийный детектив для всей семьи. С последней встречи с детективом Майклом Дули и его верным псом Джерри Ли прошло больше десяти лет. Обоих давно отправили на пенсию, но сами понимаете — таким неугомонным правдолюбам это не по нраву. После того как парочка случайно оказалась на месте крупного ограбления, ФБР назначают Дули одним из подозреваемых и лишают его пенсии. Но Майкл и Джерри Ли не оставят это просто так — парочка открывает свое частное сыскное бюро, и тут же находит множество клиентов. Одним словом, скучать Майклу и Джерри на пенсии не приходится!