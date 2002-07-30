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К-9 III: Частные детективы К-9 III: Частные детективы
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К-9 III: Частные детективы, 2002

2002 / США / Канада
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Комедийный детектив для всей семьи. С последней встречи с детективом Майклом Дули и его верным псом Джерри Ли прошло больше десяти лет. Обоих давно отправили на пенсию, но сами понимаете — таким неугомонным правдолюбам это не по нраву. После того как парочка случайно оказалась на месте крупного ограбления, ФБР назначают Дули одним из подозреваемых и лишают его пенсии. Но Майкл и Джерри Ли не оставят это просто так — парочка открывает свое частное сыскное бюро, и тут же находит множество клиентов. Одним словом, скучать Майклу и Джерри на пенсии не приходится!

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 30 июля 2002
Возраст 12+
Режиссер
Ричард Дж. Льюис
В ролях
Джеймс Белуши
Джеймс Белуши
Гэри Басараба
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма К-9 III: Частные детективы 2 постера
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