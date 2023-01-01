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Красная жара Красная жара
Киноафиша Фильмы Красная жара Красная жара, 1988: актеры и роли
Red Heat Красная жара 1988 / США
7.7 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.1
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Красная жара, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Хилл Уолтер Хилл Walter Hill
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Джеймс Белуши Джеймс Белуши James Belushi Питер Бойл Джина Гершон Джина Гершон Gina Gershon Эд О' Савелий Крамаров Савелий Крамаров Олег Видов Олег Видов Oleg Vidov Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Эд О`Росс
Переводчик
Переводчик
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