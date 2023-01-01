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Красная жара
Красная жара, 1988: актеры и роли
Red Heat
Красная жара
1988 / США
7.7
Оцените
41
голос
Рейтинг IMDb: 6.1
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Красная жара, 1988: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уолтер Хилл
Walter Hill
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Джеймс Белуши
James Belushi
Питер Бойл
Джина Гершон
Gina Gershon
Эд О'
Савелий Крамаров
Олег Видов
Oleg Vidov
Лоуренс Фишберн
Laurence Fishburne
Эд О`Росс
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