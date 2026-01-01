Сперва в розетку или в ноут? Вот как надо правильно ставить ноутбук на зарядку – запоминайте, чтоб гаджет не сгорел

Можно ли заряжать несколько приборов от одной переноски? Спорам конец: вот какую технику строго противопоказано

Пластиковые бутылки из-под молока больше не выбрасываю: берегу каждую ради 3-х гениальных лайфхаков

«Только "Холод" интересен, остальное — тухляк»: зрители жестко прошлись по главным сериальным премьерам июля-2026

«Пересмотрел "Бриллиантовую руку" – смеялся как ненормальный»: вдруг понял, почему в СССР комедии были смешнее

7-го сезона «Пса», увы, не будет — но зрители НТВ нашли аналог не хуже: сюжет такой же, а рейтинги запредельные

Вы уже видели один из самых дорогих сериалов Турции? Исторический детектив называют османским «Шерлоком Холмсом»

После разочарования в новинках включил 6 старых семейных фильмов 90-х: оказались актуальными по сей день

Викторина со звездочкой: попытайтесь угадать 5 советских фильмов по кадру со съемок и не запутаться (сложный тест)

Сравнили смерть Отто Хайтауэра в книге и «Доме Дракона», и должны сказать: Джордж Мартин, прости, но HBO сделали лучше