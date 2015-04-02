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Мой сосед Тоторо Мой сосед Тоторо
Киноафиша Фильмы Мой сосед Тоторо Отзывы о мультфильме «Мой сосед Тоторо»
My Neighbor Totoro / Tonari no Totoro Мой сосед Тоторо 1988 / Япония
7.8 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Отзывы о мультфильме «Мой сосед Тоторо»

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ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 04/04/2008 - 02:19:20): Согласен, часто (японское) аниме очень сильно переоценивают.



Мощнейшую индустрию равную по масштабам и качеству Голливуду трудно переоценить. Другое дело что всякие неформальные фрики почитают аниме за грязнонеформальское дерьмо и пытаются убедить что аниме сродни европейскому фестивальному кину> Ну так этих в клиниику.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ванна 2 апреля 2015, 12:51
мне кажется Ведьмина служба доставки:) немного похожа на Тоторо, такая же светлая, простая и замечательная история:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ванна 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (kengooryabchik, 21/07/2008 - 17:39:25):Да, в плане настроения и пересечения волшебного и повседневного, но, с феерическим темпераментом самого Тоторо или того же котобуса трудно вообще что-нибудь сравнивать. Один эпизод с зонтиком чего стоит!.. Но ни в коем случае это не в минус Кики

их не надо сравнивать, этим только хуже делать:)

просто Кики наверное след шаг после тоторо:) там чуть меньше магии и чуть больше повседневности. простое взросление



а мне оч нравиться порко россо. неожидала такой романтичной, смешной и печальной истории:) даже непонятки с тем, что главный герой каким то образхом стал свиньей, добавляют шарма:))) я считаю, что этот мульт незаслуженно не замечают...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
alehinanastya16 24 октября 2020, 19:22
Оценка
Ужасно,отвратил но! Хотела даже вернуть деньги за билеты!!! Ребенок встал и ушел,я за ним. Мерзкий голос российской озвучки младшей девочки не давал расслабиться, ужасный кому на протяжении часа...сам голос отвратительный. Героиня всегда орет,ни разу не говорила спокойных фраз. Мы устали и разочарованы.
24 октября 2020, 19:22 Ответить
Ирина Светлова 4 ноября 2020, 12:27
Оценка
Всем сердцем люблю! Могу пересматривать по 100 раз, восторг
4 ноября 2020, 12:27 Ответить
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