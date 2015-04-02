Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мой сосед Тоторо
Отзывы о мультфильме «Мой сосед Тоторо»
My Neighbor Totoro / Tonari no Totoro
Мой сосед Тоторо
1988 / Япония
Трейлер
7.8
Оцените
84
голоса
Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Мой сосед Тоторо»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
ВАШ_БЕЛЫЙ_ЛЕБЕДЬ_ДЯДЯ_ДАРТ
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 04/04/2008 - 02:19:20):
Согласен, часто (японское) аниме очень сильно переоценивают.
Мощнейшую индустрию равную по масштабам и качеству Голливуду трудно переоценить. Другое дело что всякие неформальные фрики почитают аниме за грязнонеформальское дерьмо и пытаются убедить что аниме сродни европейскому фестивальному кину> Ну так этих в клиниику.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ванна
2 апреля 2015, 12:51
мне кажется Ведьмина служба доставки:) немного похожа на Тоторо, такая же светлая, простая и замечательная история:)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
ванна
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (kengooryabchik, 21/07/2008 - 17:39:25):
Да, в плане настроения и пересечения волшебного и повседневного, но, с феерическим темпераментом самого Тоторо или того же котобуса трудно вообще что-нибудь сравнивать. Один эпизод с зонтиком чего стоит!.. Но ни в коем случае это не в минус Кики
их не надо сравнивать, этим только хуже делать:)
просто Кики наверное след шаг после тоторо:) там чуть меньше магии и чуть больше повседневности. простое взросление
а мне оч нравиться порко россо. неожидала такой романтичной, смешной и печальной истории:) даже непонятки с тем, что главный герой каким то образхом стал свиньей, добавляют шарма:))) я считаю, что этот мульт незаслуженно не замечают...
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
alehinanastya16
24 октября 2020, 19:22
Оценка
Ужасно,отвратил но! Хотела даже вернуть деньги за билеты!!! Ребенок встал и ушел,я за ним. Мерзкий голос российской озвучки младшей девочки не давал расслабиться, ужасный кому на протяжении часа...сам голос отвратительный. Героиня всегда орет,ни разу не говорила спокойных фраз. Мы устали и разочарованы.
24 октября 2020, 19:22
0
0
Ответить
Ирина Светлова
4 ноября 2020, 12:27
Оценка
Всем сердцем люблю! Могу пересматривать по 100 раз, восторг
4 ноября 2020, 12:27
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непосредственно Каха. Другой фильм
37 комментариев
Индиана Джонс и колесо судьбы
1 комментарий
Форсаж 10
40 комментариев
Киты: Стражи планеты
1 комментарий
Air: Большой прыжок
3 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
3 комментария
Вызов
262 комментария
Хитровка. Знак четырёх
23 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Мощнейшую индустрию равную по масштабам и качеству Голливуду трудно переоценить. Другое дело что всякие неформальные фрики почитают аниме за грязнонеформальское дерьмо и пытаются убедить что аниме сродни европейскому фестивальному кину> Ну так этих в клиниику.
их не надо сравнивать, этим только хуже делать:)
просто Кики наверное след шаг после тоторо:) там чуть меньше магии и чуть больше повседневности. простое взросление
а мне оч нравиться порко россо. неожидала такой романтичной, смешной и печальной истории:) даже непонятки с тем, что главный герой каким то образхом стал свиньей, добавляют шарма:))) я считаю, что этот мульт незаслуженно не замечают...
Авторизация по e-mail