О персоне
Фильмография
Персоны
Noriko Hidaka
Дата рождения
31 мая 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
8.1
Мой сосед Тоторо
(1988)
Билеты
6.9
Психопаспорт: Провидение
(2023)
0.0
У Коми проблемы с общением
(2021)
Фильмография Noriko Hidaka
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Комедия
Криминал
Семейный
Сказка
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2023
2021
2017
2012
1989
1988
Все
6
Фильмы
2
Сериалы
4
Актриса
6
6.9
Психопаспорт: Провидение
Psycho-Pass: Providence
боевик, анимация, криминал, аниме
2023, Япония
У Коми проблемы с общением
аниме , комедия
2021, Япония
Академия ведьмочек
аниме , фэнтези
2017, Япония
Психопаспорт
боевик, аниме , криминал, фантастика
2012, Япония
Ранма 1/2
комедия, боевик, аниме
1989, Япония
8.1
Мой сосед Тоторо
My Neighbor Totoro / Tonari no Totoro
аниме , сказка, семейный, анимация
1988, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
