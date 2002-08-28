Menu
8.1 IMDb Rating: 8.1
My Neighbor Totoro

My Neighbor Totoro

My Neighbor Totoro / Tonari no Totoro 18+
Synopsis

When two girls move to the country to be near their ailing mother, they have adventures with the wondrous forest spirits who live nearby.
My Neighbor Totoro - trailer in russian. перевыпуск
My Neighbor Totoro  trailer in russian. перевыпуск
Country Japan
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1988
Online premiere 28 August 2002
World premiere 16 April 1988
Release date
10 March 2022 Russia Пионер 6+
8 July 2004 Australia
20 March 2008 Belarus
8 March 1995 Brazil L
14 December 2018 China
16 September 2024 Czechia
30 March 2007 Denmark
17 December 2023 Finland S
8 December 1999 France
24 May 2013 Great Britain
15 July 1988 Hong Kong
18 September 2009 Italy T
16 April 1988 Japan
20 March 2008 Kazakhstan
18 October 2025 Latvia N7
4 November 2016 Norway
9 February 2023 Peru
29 November 2024 Poland
28 July 2001 South Korea
10 June 1996 Spain
30 March 2007 Sweden
28 August 2002 Switzerland 0
29 January 2021 Taiwan
6 July 2007 Turkey
13 July 1990 USA
20 March 2008 Ukraine
19 December 2025 Viet Nam
MPAA G
Budget $3,700,000
Worldwide Gross $31,035,150
Production Tokuma Japan Communications, Studio Ghibli, Nibariki
Also known as
Tonari no Totoro, My Neighbor Totoro, Mi vecino Totoro, Mon voisin Totoro, My Neighbour Totoro, Mein Nachbar Totoro, Min granne Totoro, Min nabo Totoro, Totoro, Мой сосед Тоторо, 龍貓, El meu veí Totoro, Hamsaye Man Totoro, Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro, Il mio vicino Totoro, Jaaduee Dost Totoro, Komşum Totoro, Magic Friend Totoro, Magiska äventyr med Totoro, Mano kaimynas Totoro, Mans kaimiņš Totoro, Meu Amigo Totoro, Minu naaber Totoro, Mój sąsiad Totoro, Môj sused Totoro, Moj susjed Totoro, Můj soused Totoro, Naapurini Totoro, Näkymätön ystävä, O Meu Vizinho Totoro, Qo'shnim Totoro, Qonşum Totoro, Szomszédom, Totoro, Totoro - A varázserdő titka, Vecinul meu Totoro, Yi-ut-jip Totoro, Η γειτονιά του δάσους: Οι περιπέτειες του Τοτόρο, Мій сусід Тоторо, Мой сусед Тотара, Мој комшија Тоторо, Моят съсед Тоторо, となりのトトロ, 龙猫
Director
Hayao Miyazaki
Hayao Miyazaki
Cast
Chika Sakamoto
Chika Sakamoto
Tanie Kitabayashi
Tanie Kitabayashi
Sumi Shimamoto
Sumi Shimamoto
Shigesato Itoi
Shigesato Itoi
Noriko Hidaka
Noriko Hidaka
Cast and Crew
Feature-Length Anime About Gods

Cartoon rating

8.1
Rate 96 votes
8.1 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  230
Cartoon reviews

ванна 2 April 2015, 12:51
Цитата (kengooryabchik, 21/07/2008 - 17:39:25):Да, в плане настроения и пересечения волшебного и повседневного, но, с феерическим темпераментом… Read more…
derg-s 2 November 2024, 17:51
Очень люблю этот мульт. Простая наивная душевная история, в которой все события протекают как-то естественно и непринужденно. Не нужно ни о чем… Read more…
Quotes
Tatsuo Kusakabe Trees and people used to be good friends. I saw that tree and decided to buy the house. Hope Mom likes it too. Okay, let's pay our respects then get home for lunch.
My Neighbor Totoro - trailer in russian. перевыпуск
My Neighbor Totoro Trailer in russian. перевыпуск
My Neighbor Totoro - trailer in russian
My Neighbor Totoro Trailer in russian
Stills

