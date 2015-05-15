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Тайное общество Суповки
Киноафиша Фильмы Тайное общество Суповки
Supilinna Salaselts

Тайное общество Суповки, 2015

2015 / Эстония
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 15 мая 2015
Возраст 6+
Режиссер
Маргус Паю
В ролях
Арго Аадли
Отт Аардам
Арабелла Антонс
Кайдо Хевельсон
Грегор Келдер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тайное общество Суповки 2 постера
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