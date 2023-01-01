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Столкновение
Столкновение, 2004: актеры и роли
Crash
Столкновение
2004 / США / Германия
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Столкновение, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Хаггис
Paul Haggis
В ролях
Сандра Буллок
Sandra Bullock
Дон Чидл
Don Cheadle
Мэтт Диллон
Matt Dillon
Дженнифер Эспозито
Jennifer Esposito
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
Терренс Дэшон Хауард
Лудакрис
Ludacris
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Райан Филипп
Ryan Phillippe
Ларенц Тэйт
Тони Данза
Кит Дэвид
Keith David
Шон Тауб
Майкл Пенья
Michael Pena
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