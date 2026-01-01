Меню
Киноафиша
Фильмы
Столкновение
Награды и номинации фильма Столкновение
Награды и номинации фильма Столкновение 2004
Оскар 2006
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2006
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
