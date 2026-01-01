Меню
Награды и номинации фильма Столкновение 2004

Оскар 2006 Оскар 2006
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучший сценарий
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
