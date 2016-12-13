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Малхолланд Драйв Малхолланд Драйв
Киноафиша Фильмы Малхолланд Драйв Отзывы о фильме «Малхолланд Драйв»
Mulholland Dr. Малхолланд Драйв 2001 / Франция / США
7.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Малхолланд Драйв»

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udavf 13 декабря 2016, 17:21
Оценка
Отличный фильм
13 декабря 2016, 17:21 Ответить
SKY 13 декабря 2016, 19:02
в ответ на сообщение udavf от 13 декабря 2016, 17:21
Судя по названию - какой то тлен :)
13 декабря 2016, 19:02 Ответить
udavf 26 декабря 2016, 23:32
в ответ на сообщение SKY от 13 декабря 2016, 19:02
Оценка
Вообще отличный фильм
26 декабря 2016, 23:32 Ответить
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