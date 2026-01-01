Меню
Малхолланд Драйв
Награды и номинации фильма Малхолланд Драйв
Награды и номинации фильма Малхолланд Драйв 2001
Оскар 2002
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучший монтаж
Победитель
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
«Ты не пройдешь»: этот тест по «Властелину колец» под силу лишь фанатам трилогии – а вы сможете набрать 7/7?
