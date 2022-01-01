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Лора Харринг
Лора Харринг
Laura Harring
О персоне
Фильмография
Лора Харринг
Laura Harring
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Дата рождения
3 марта 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Лос-Мочис, Мексика
Биография Лора Харринг
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Фильмография Лора Харринг
Нэнси Дрю
семейный, мистика, триллер
2007, США
7.0
Любовь во время холеры
драма, мелодрама
2007, США
7.0
Каратель
боевик, приключения, триллер
2004, США / Германия
7.0
Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика
2001, Франция / США
7.0
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