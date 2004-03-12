Оповещения от Киноафиши
7.2 Рейтинг IMDb: 7
Не уходи

Don't Move 18+
О фильме

Волнующая история страстной любви.

Встреча с нищей эмигранткой перевернула всю жизнь преуспевающего врача. Его не могли удержать ни жена, ни новорожденная дочь. Только пережив страшную трагедию, он смог вновь обрести смысл жизни.

Страна Испания
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 8 июля 2004
Премьера в мире 12 марта 2004
Дата выхода
11 марта 2005 Россия Союз
11 марта 2005 Беларусь
18 марта 2005 Великобритания
11 марта 2005 Греция
12 марта 2004 Италия
11 марта 2005 Казахстан
11 марта 2005 Украина
14 октября 2005 Южная Корея 18
Сборы в мире $12 071 007
Производство Cattleya, Cineritmo, Medusa Film
Другие названия
Non ti muovere, Don't Move, Nehýbej se, À corps perdus, Älä liiku, Bliv hvor du er, Écoute-moi, Kal, Gitme, Meine akiniti, Namiętność, Não Se Mova, Não te Movas, Ne menj el!, Ne miči se, Nie ruszaj sie, No te muevas, Stanna här, Un loco amor, Μείνε ακίνητη, Не йди, Не мрдај/Ne mrdaj, Не мърдай!, Не уходи, 赤いアモーレ
Режиссер
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
В ролях
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Лина Бернарди
Пьетро Де Сильва
Все актеры и съемочная группа
7.2

7.2
10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Отзывы о фильме

Vtiratel 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение CommBelga от 15/03/2005 - 08:52:15



Я смотрел, фильм супер, не как обычный стандарт, сюжет супер, Пенелопа страшная. Девченки… Читать дальше…
Ленусик 2 апреля 2015, 12:51
Я не смотрела,но очень хочу.✊ ✊
