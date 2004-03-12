Волнующая история страстной любви.
Встреча с нищей эмигранткой перевернула всю жизнь преуспевающего врача. Его не могли удержать ни жена, ни новорожденная дочь. Только пережив страшную трагедию, он смог вновь обрести смысл жизни.
|11 марта 2005
|Россия
|Союз
|11 марта 2005
|Беларусь
|18 марта 2005
|Великобритания
|11 марта 2005
|Греция
|12 марта 2004
|Италия
|11 марта 2005
|Казахстан
|11 марта 2005
|Украина
|14 октября 2005
|Южная Корея
Я смотрел, фильм супер, не как обычный стандарт, сюжет супер, Пенелопа страшная. Девченки… Читать дальше…