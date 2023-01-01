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Киноафиша Фильмы Элегия Элегия, 2008: актеры и роли
Elegy Элегия 2008 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Элегия, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Изабель Койшет Изабель Койшет Isabel Coixet
В ролях
Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper Питер Сарсгаард Питер Сарсгаард Peter Sarsgaard Патришия Кларксон Патришия Кларксон Patricia Clarkson Соня Беннетт Дебора Хэрри Мишель Харрисон Michelle Harrison Чила Хорсдал Марси Т. Хауз Алессандро Джулиани Алессандро Джулиани Alessandro Giuliani Райан МакДонелл Ryan McDonell Лора Меннелл Шакер Палеха Крис Поуп Chris Pope Антонио Кьюпо
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