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Элегия
Элегия, 2008: актеры и роли
Elegy
Элегия
2008 / США
Трейлер
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Трейлеры
Элегия, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Изабель Койшет
Isabel Coixet
В ролях
Пенелопа Крус
Penelope Cruz
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Патришия Кларксон
Patricia Clarkson
Соня Беннетт
Дебора Хэрри
Мишель Харрисон
Michelle Harrison
Чила Хорсдал
Марси Т. Хауз
Алессандро Джулиани
Alessandro Giuliani
Райан МакДонелл
Ryan McDonell
Лора Меннелл
Шакер Палеха
Крис Поуп
Chris Pope
Антонио Кьюпо
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