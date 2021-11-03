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Изабель Койшет
Изабель Койшет
Isabel Coixet
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Изабель Койшет
Isabel Coixet
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Дата рождения
9 апреля 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Изабель Койшет
Родилась 9 апреля 1960 года. Барселона, Испания.
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Фильмография Изабель Койшет
Элиза и Марсела
драма, мелодрама, биография
2019, Испания
6.0
Букшоп
драма
2017, Великобритания / Германия / Испания
6.0
Уроки вождения
комедия, драма, мелодрама
2014, США
6.0
Карта звуков Токио
драма
2009, Испания
7.0
Элегия
драма
2008, США
6.0
Париж, я люблю тебя
мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
Тайная жизнь слов
драма
2005, Испания
7.0
Моя жизнь без меня
драма, мелодрама
2003, Канада / Испания
7.0
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Гугу Эмбата-Ро и Эдгар Рамирес снимутся в романтической драме Изабель Койшет
Сценарий написал автор «Чаплина» с Робертом Дауни — младшим.
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3 ноября 2021 16:37
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