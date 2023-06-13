Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Схватка с дьяволом"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сказки на ночь
Отзывы о фильме «Сказки на ночь»
Bedtime Stories
Сказки на ночь
2008 / США
Трейлер
7.6
Оцените
133
голоса
Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Сказки на ночь»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Владимир
13 июня 2023, 11:43
Оценка
Отличный фильм. Максимально легкий и веселый. Хорошо подойдёт для вечернего просмотра фильм с девушкой под попкорн. На самом деле нравятся фильмы с Адамом Сэндлером, они у меня почему-то вызывают тёплые чувства. Обязательно посмотрите!
13 июня 2023, 11:43
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Стражи Галактики. Часть 3
71 комментарий
Барби
18 комментариев
Аллея кошмаров
21 комментарий
Проклятый дом 5
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Побег из страны роботов
Отзывы
2023, Китай, анимация
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Related video
Шуточный тест: спланируйте отпуск и узнайте, какая вы сосиска
Бывший жених Ивлеевой отличился на «Мистере Вселенная»: его тело признали идеальным неспроста (фото)
Вовсе не шеф-повар: Ивлев годами водит простых людей за нос
Самые желанные: женщин с этими именами чаще всего зовут замуж
Настоящую фамилию звезды сериала «Великая» знают лишь избранные: с ней не прославишься
Похожа на мумию: свежее фото Утяшевой вызывает неподдельный ужас
По этой песне в нулевые народ сходил с ума: сегодня слушать стыдно
Фото юной Елены Ханги наделали шума в Сети: пришлось оправдываться
Внучка Светланы Немоляевой поразила народ: будто неродная
Сын Сергея Есенина прославился так, что отец позавидовал бы: в СССР знал каждый
Роскошный вид сзади: полуголая Седокова восхитила и мужчин, и женщин
Не узнает самый внимательный: Наталья Дарьялова до пластики совсем другой человек
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail