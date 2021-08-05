Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Адам Шэнкман
Адам Шэнкман
Adam Shankman
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Адам Шэнкман
Adam Shankman
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 ноября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Адам Шэнкман
Родился 27 ноября 1964 года. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Адам Шэнкман
Зачарованная 2
мелодрама, приключения, комедия
2022, США
0.0
Чего хотят мужчины
мелодрама, комедия
2019, США
5.0
Рок на века
мюзикл
2012, США
7.0
Сказки на ночь
фэнтези, комедия
2008, США
7.0
Лак для волос
мюзикл, драма, комедия
2007, США
6.0
Оптом дешевле 2
комедия, приключения, семейный
2005, США
7.0
Лысый нянька: Спецзадание
боевик, комедия
2005, США / Канада
6.0
Дом вверх дном
комедия
2003, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Завершились съемки сиквела «Зачарованной» с Эми Адамс
Бонусом опубликовано закулисное фото.
Написать
5 августа 2021 16:47
Съемки «Зачарованной 2» официально начались — актерский состав оригинала вернется в полном составе
Фильм минует кинотеатральный прокат и сразу пополнит медиатеку стримингового сервиса Disney+.
Написать
18 мая 2021 17:01
Работа над сиквелом «Зачарованной» продолжается
Фильм «Зачарованная» вышел на экраны в уже таком далеком 2007 году. До зрителя эта лента добиралась долго: над созданием картины работали с 1997 года. Продолжение ленты тоже идет до
Написать
18 января 2018 01:03
Все новости
Related video
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп