Адам Сэндлер – комик, актер и продюсер из США. Он известен участием в комедийных кинолентах, но и роли в романтическом и драматическом амплуа удаются ему не хуже.

Пять самых смешных комедий с Адамом Сэндлером

Известность пришла к Адаму после того, как он исполнил роль солиста оркестра в «Певце на свадьбе» в 1998 году. Картина собрала больше 120 млн долларов в прокате, а Сэндлер продемонстрировал в ней не только замечательную актерскую игру, но и способности к музыке. Позже комик говорил о своей деятельности, что в кинематографе он не для угождения критикам, а ради удовольствия и смеха зрителей.

«Большой папа», 1999

Санни Коуфакс – легкомысленный и бесшабашный мужчина, не привыкший к серьезности. Однажды приятель просит его присмотреть за ребенком, но даже не предполагает, чем может обернуться согласие Санни прийти на помощь. Временному подопечному Коуфакса позволено все, о чем только может мечтать ребенок: забыть о чистке зубов, не приводить в порядок постель, питаться чем попало и заниматься любыми проделками.

Но однажды весельчаку Санни предстоит понять, что жизнь ребенка – огромная ответственность, с которой нельзя шутить.

«Никки, дьявол-младший», 2000

Адам Сэндлер, сыгравший главную роль, сам продюсировал этот фильм и писал сценарий. Сюжет разворачивается в настоящем аду. Дьяволу пришло время передать престол наследникам, но он до последнего не хочет доверять серьезное дело непутевым сыновьям. Старшим отпрыскам это не по душе, они бегут из преисподней на Землю и делают там что вздумается. Из-за недопустимого поведения отец демонического семейства начинает распадаться на кусочки и отправляет младшего сына, вежливого и скромного Никки, вернуть мятежных братьев на место.

Для персонажа Сэндлера начинается увлекательное путешествие с непредсказуемыми последствиями…

«Клик: С пультом по жизни», 2006

Майк Ньюман – успешный молодой человек и целеустремленный архитектор. Его жене, красавице Донне, и прелестным детям приходится нелегко: в погоне за карьерным ростом отец семейства совсем не проводит времени с близкими. Однажды в руки главного героя попадает чудо-вещица: пульт, с помощью которого можно перематывать отдельные моменты собственной жизни.

Первое время трудоголик пребывает в восторге от технологической диковинки, но вскоре пульт начинает барахлить, а Майк узнает, что использование прибора имеет определенную цену…

«Притворись моей женой», 2011

Ловелас Дэнни пользуется интересным способом завлекать девушек. Налаживать краткосрочные отношения с красотками ему помогает обручальное кольцо, оставшееся от неудачного брака с женщиной, которая ему изменила. Главный герой рассказывает трогательную историю каждой новой знакомой, притворяясь женатым и глубоко несчастным человеком, которого третирует супруга. Но в один момент Дэнни, в очередной раз изложив фальшивую историю о грани развода, на которой находится его семья, наконец влюбляется, а девушка требует знакомства с несуществующей супругой.

Мужчина просит свою ассистентку притвориться его женой, чтобы убедить избранницу.

«Миллионер поневоле», 2002

Лонгфелло Дидз пишет лучшие в городе стихи и делает вкуснейшую пиццу. Его жизнь проста, стабильна и довольно предсказуема. Но однажды он получает наследство от дяди – десять миллиардов! Поэт переезжает в мегаполис, и теперь его скромности, честности и добродушию предстоит серьезное испытание соблазнами крупного города. Герой столкнется с алчностью завистников и хитростью охотниц на деньги.