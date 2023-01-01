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Пятница, 13 Пятница, 13
Киноафиша Фильмы Пятница, 13 Пятница, 13, 1980: актеры и роли
Friday The 13th Пятница, 13 1980 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Пятница, 13, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шон С. Каннингэм
В ролях
Бетси Палмер Betsy Palmer Эдриенн Кинг Хэрри Кросби Лори Бартрэм Марк Нелсон Жаннин Тэйлор Кевин Бейкон Кевин Бейкон Kevin Bacon
Вызов
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