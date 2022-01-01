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Игорь Ботвин
Игорь Ботвин
О персоне
Фильмография
Игорь Ботвин
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Дата рождения
9 декабря 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Игоря Ботвина
Родился 9 декабря 1973 года. Сараево, Вологодская область, СССР (Россия).
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Фильмография Игоря Ботвина
Женщина в зеркале
мелодрама, триллер, детектив
2018, Россия
5.0
Портрет женщины в красном
мелодрама
2016, Россия
0.0
Отец поневоле
мелодрама
2013, Россия
6.0
Трудно быть мачо
мелодрама, криминал
2008, Россия
0.0
Александр. Невская битва
боевик, исторический
2008, Россия
7.0
Платки
драма
2007, Россия
0.0
Секретная служба Его Величества
детектив
2006, Россия
6.0
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