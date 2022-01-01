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Игорь Каленов
Игорь Каленов
О персоне
Фильмография
Игорь Каленов
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Дата рождения
27 апреля 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Игорь Каленов
Родился 27 апреля 1967 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Игорь Каленов
Черная гора
ужасы
2022, Россия
0.0
Клуб счастья
комедия
2010, Россия
5.0
Укрощение строптивых
исторический
2009, Россия
5.0
Александр. Невская битва
боевик, исторический
2008, Россия
7.0
Секретная служба Его Величества
детектив
2006, Россия
6.0
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