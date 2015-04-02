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Александр. Невская битва Александр. Невская битва
Киноафиша Фильмы Александр. Невская битва Отзывы о фильме «Александр. Невская битва»
Alexander. The Neva Battle Александр. Невская битва 2008 / Россия
7.3 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Отзывы о фильме «Александр. Невская битва»

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Заголовок этот не из самых скромных. Настораживает мгновенно. Особенно когда авторы в довесок характеризуют жанр картины как исторический шпионский боевик. Тут же в воображении зрителя вырисовывается громоздкая эпическая фреска с обилием клише и удушающим пафосом. Перед глазами проплывают батальные до комизма сцены, ребячливо-кровавые сражения и обязательная скомканная, но тяжеловесная любовная линия. А так как вера в российский кинематограф не шибко крепка, и к попыткам экранизации нашей…

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Наблюдатель 2 апреля 2015, 12:51
К сожалению фильм получился неудачный.

1. Крайне слабый сценарий.

2. Ни режиссеру, ни артистам не удалось создать атмосферы того времени - все было слишком по современному, не по настоящему.

3. Сценарий написан по шаблону. Много "фенечек", которые специально добавляются дабы придать фильму юмора. Например фраза Ратмира "Это да". Вообще авторы переборщили с юмором - его вставляли даже туда где он никак не клеился. Например зарезав человека один из второстепенных героев, отмачивает кору про него. Это только один из примеров - таких там масса.

4. Фильм не претендует на историческую правду. там слишком много надуманного и отсебятины.

5. Качество съемок оставляет желать лучшего. Правда нужно отметить что это казахский фильм - и наверное для Казахстана такое качество это уже прорыв. Но и крутили бы у себя в Казахстане. А в России снимают фильмы намного лучше. И от фильма с таким названием ожидалось высочайшее качество.

6. Название фильма Александр Невская битва и его реальное содержание мало связаны. Фактически о самой битве не более 10 мин было. Зато было очень много ненужных эпизодов мелких, с ненужными гэгами. И много совершенно лищнего в принципе. Вообще не создается целостной картины – это просто набор разных эпизодов на одну тему.

7. Фильм практически полностью лишен патриотичности. Более того он скорее русофобский, хотя местами там и проблескивает немного чего-то светлого.

8. С середины фильма уже начинаешь конкретно скучать.

9. Фильм как бы обрывается – у него нет вразумительного окончания.

ВЫВОД: по пятибальной системе: сценаристу - 1. Режиссеру – 3. Артистам - 3. Фильму в целом 3 с жирным минусом. А из-за его русофобскости - выбросить из проката.

Ответ на сообщение Киноафиша от 30/04/2008 - 13:45:20
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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