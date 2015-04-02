Наша рецензия

Заголовок этот не из самых скромных. Настораживает мгновенно. Особенно когда авторы в довесок характеризуют жанр картины как исторический шпионский боевик. Тут же в воображении зрителя вырисовывается громоздкая эпическая фреска с обилием клише и удушающим пафосом. Перед глазами проплывают батальные до комизма сцены, ребячливо-кровавые сражения и обязательная скомканная, но тяжеловесная любовная линия. А так как вера в российский кинематограф не шибко крепка, и к попыткам экранизации нашей…