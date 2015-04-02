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Джордж Ромеро, древний зубр зомбического кинематографа, вернул фильмам о живых мертвецах их социально-обличительный и нравственный пафос, совершенно утратившийся по вине множества бездарей, подвизающихся на мертвецком поприще. Его «Земля мертвых» – это феерическая социальная притча, сделанная на несколько необычном для общественных деклараций, зато идеальном в визуальном отношении материале. Итак, изрядно обветшавшие и потрепанные леди и джентльмены наследуют Землю. Они очень голодны, и им…