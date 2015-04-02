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Земля мертвых Земля мертвых
Киноафиша Фильмы Земля мертвых Отзывы о фильме «Земля мертвых»
Land of the Dead Земля мертвых 2005 / США / Канада / Франция
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Земля мертвых»

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Джордж Ромеро, древний зубр зомбического кинематографа, вернул фильмам о живых мертвецах их социально-обличительный и нравственный пафос, совершенно утратившийся по вине множества бездарей, подвизающихся на мертвецком поприще. Его «Земля мертвых» – это феерическая социальная притча, сделанная на несколько необычном для общественных деклараций, зато идеальном в визуальном отношении материале. Итак, изрядно обветшавшие и потрепанные леди и джентльмены наследуют Землю. Они очень голодны, и им…

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_ ЙогуртВам?! 2 апреля 2015, 12:51
Милые Барышни,есть ли среди Вас, желающие посетить сию романтически настроенную ленту в компании кисло-молочного продукта?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Eugenius 2 апреля 2015, 12:51
большое разочарование
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
_ ЙогуртВам?! 2 апреля 2015, 12:51
уважаемые ценительницы и ценители кинематографа!

ЭТО ЛУЧШИЙ АНТИАМЕРИКАНСКИЙ ФИЛЬМ !!!

Ромеро к счастью еще сохранил свой незабываемый саркастически сатирический стиль ставшей заметной вехой в жанре хоррор!

понимать его картины прямолинейно чересчур не дальновидно.

если кто смотрел предыдущие три картины меня поймет: первая часть "Ночь мертвых" ехидно осмеивала "черную" нетерпимость в обществе 60-х годов,вторая часть "Рассвет Мертвецов", где действие разворачивается в супермаркете,Бесподобная аллегория на Сытость западного мира по отношению к странам 3-его мира, третья часть "День мертвецов"(на мой взгляд лучшая) об исходе Холодной войны и о безысходности продолжении всякой борьбы и олицетворяло собой этакую эгоистическую подоплеку(каждый сам за себя).

"Земля Мертвецов", в ней Ромеро пытается навести некие мостки толерантности к падшим мира сего(зомби).ведь башня миллиардера Хоппера не что иное как сверкающая Америка и в тоже время заменяет собой World Trade Center, а с ним я думаю многие знают что случилось! таким образом в картине мы видим что люди все-таки нашли в себе силы понять и признать право на жизнь индивидиумов сильно отличающихся от коренных представителей хомо сапиенса поэтому и столь жизнеутверждающий финал ленты!!!

продолжение картины будет прямопропорционально зависить от дальнейшей внешней политики проводимой Соединенными Штатами Америки!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Санёк 2 апреля 2015, 12:51
Джордж Ромеро классик зомби-хоррора, именно ему обязанны своим появлением фильмы Обитель Зла1и2, 28-дней спустя прочие зомби-фильмы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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