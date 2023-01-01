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Земля мертвых Земля мертвых
Киноафиша Фильмы Земля мертвых Земля мертвых, 2005: актеры и роли
Land of the Dead Земля мертвых 2005 / США / Канада / Франция
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Земля мертвых, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж А. Ромеро Джордж А. Ромеро George A. Romero
В ролях
Педро Мигель Арсе Pedro Miguel Arce Азия Ардженто Азия Ардженто Asia Argento Саймон Бэйкер Саймон Бэйкер Simon Baker Бойд Бэнкс Boyd Banks Даррин Браун Юджин Кларк Eugene Clark Фил Фондакаро Phil Fondacaro Джейсон Готро Jason Gautreau Деннис Хоппер Деннис Хоппер Dennis Hopper Роберт Джой Robert Joy Джон Легуизамо Джон Легуизамо John Leguizamo Тони Нэппо Кристофер Расселл Christopher Russell Том Савини Tom Savini Дэвид Спэрроу David Sparrow Алан Ван Спранг
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