Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свободные отношения"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Земля мертвых
Земля мертвых, 2005: актеры и роли
Land of the Dead
Земля мертвых
2005 / США / Канада / Франция
6.6
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Земля мертвых, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж А. Ромеро
George A. Romero
В ролях
Педро Мигель Арсе
Pedro Miguel Arce
Азия Ардженто
Asia Argento
Саймон Бэйкер
Simon Baker
Бойд Бэнкс
Boyd Banks
Даррин Браун
Юджин Кларк
Eugene Clark
Фил Фондакаро
Phil Fondacaro
Джейсон Готро
Jason Gautreau
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
Роберт Джой
Robert Joy
Джон Легуизамо
John Leguizamo
Тони Нэппо
Кристофер Расселл
Christopher Russell
Том Савини
Tom Savini
Дэвид Спэрроу
David Sparrow
Алан Ван Спранг
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Отзывы
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Мой любимый призрак
Отзывы
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так