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Блейк Эдвардс
Блейк Эдвардс
Blake Edwards
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Блейк Эдвардс
Blake Edwards
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Дата рождения
22 июля 1922
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
15 декабря 2010
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Блейка Эдвардса
Родился 26 июля 1922 года. Талса, Оклахома, США.
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Фильмография Блейка Эдвардса
Сын Розовой пантеры
комедия, криминал
1993, Италия
3.0
Подмена
комедия, сказка
1991, США
5.0
Закат
боевик, вестерн, триллер, комедия, криминал
1988, США
5.0
Свидание вслепую
мелодрама, комедия
1987, США
6.0
Микки и Мод
комедия, мелодрама
1984, США
6.0
Мужчина, который любил женщин
комедия
1983, США
5.0
10
мелодрама, комедия
1979, США
6.0
Месть Розовой Пантеры
комедия, криминал, мистика
1978, Великобритания / США
6.0
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8 марта в трех городах России компания «Иноекино» проведет специальные показы фильма «Завтрак у Тиффани» Блейка Эдвардса с Одри Хепберн в главной роли. Сеансы пройдут в
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22 февраля 2018 02:58
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