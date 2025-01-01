Меню
Награды и номинации фильма Завтрак у Тиффани 1961

Оскар 1962 Оскар 1962
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1962 Золотой глобус 1962
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
