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Джоан Плоурайт
Джоан Плоурайт
Joan Plowright
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Джоан Плоурайт
Joan Plowright
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Дата рождения
28 октября 1929
Возраст
92 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Джоан Плоурайт
Родилась 28 октября 1929 года. Бригг, Англия, США.
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Фильмография Джоан Плоурайт
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма
2008, США
7.0
Любопытный Джордж
приключения, анимация, комедия, семейный
2006, США
4.0
Госпожа Палфрей в Клейрмонте
комедия, драма
2005, США / Великобритания
7.0
Меня зовут Дэвид
приключения, драма
2003, США
7.0
Дом вверх дном
комедия
2003, США
6.0
Каллас навсегда
драма
2002, Италия / Франция / Испания / Великобритания / Румыния
4.0
Чай с Муссолини
драма, комедия, военный
1999, Италия / Великобритания
6.0
Танцуй со мной
драма, мюзикл, мелодрама
1998, США
6.0
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