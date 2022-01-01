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Джоан Плоурайт

Joan Plowright
Джоан Плоурайт
Джоан Плоурайт Joan Plowright
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Дата рождения
28 октября 1929
Возраст
92 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Джоан Плоурайт

Родилась 28 октября 1929 года. Бригг, Англия, США.

Фильмография Джоан Плоурайт
Спайдервик: Хроники
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.0
Любопытный Джордж
Любопытный Джордж
приключения, анимация, комедия, семейный 2006, США
4.0
Госпожа Палфрей в Клейрмонте
Госпожа Палфрей в Клейрмонте
комедия, драма 2005, США / Великобритания
7.0
Меня зовут Дэвид
Меня зовут Дэвид
приключения, драма 2003, США
7.0
Дом вверх дном
Дом вверх дном
комедия 2003, США
6.0
Каллас навсегда
Каллас навсегда
драма 2002, Италия / Франция / Испания / Великобритания / Румыния
4.0
Чай с Муссолини
Чай с Муссолини
драма, комедия, военный 1999, Италия / Великобритания
6.0
Танцуй со мной
Танцуй со мной
драма, мюзикл, мелодрама 1998, США
6.0
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